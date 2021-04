Viabilità, sotto esame la strada Tarantina e le complanari della ss96

L'ammodernamento della viabilità nel territorio dell'Alta Murgia, in particolare ad Altamura e Gravina, è stato il tema al centro di un incontro che la deputata del Movimento 5 stelle Angela Masi e la consigliera regionale Antonella Laricchia hanno tenuto con l'assessore ai trasporti e alla mobilità della Regione Puglia Anita Maurodinoia."La riunione ci ha permesso di ricevere aggiornamenti da parte della Regione Puglia sulle iniziative per le complanari di Bosco Sabini e per l'asse Gravina-Altamura", spiegano."Abbiamo discusso di come risolvere il problema legato alla S.P.27 (Tarantina) - dicono - e abbiamo concordato che a breve la Regione convocherà un incontro con gli stakeholder istituzionali del territorio, anche in vista della realizzazione del piano attuativo del Piano regionale Trasporti 2021-2027. Abbiamo ribadito l'importanza di tener conto della bellezza del paesaggio di quel tratto viario in caso di interventi di miglioramento, anche nell'ottica della promozione del turismo lento. Inoltre, abbiamo fatto presente la possibilità della variante nord, presente inizialmente nel progetto della strada statale 96, che collegherebbe Gravina direttamente con la strada statale 96".Mentre per quanto riguarda le complanari di Bosco Sabini si attende un nuovo progetto da parte di Anas dopo le criticità riscontrate con una parte dei lavori previsti all'interno dei confini del Parco dell'Alta Murgia. "Ci auguriamo che si continui a lavorare per risolvere queste problematiche e rispondere alle esigenze concrete dei cittadini del territorio", concludono.