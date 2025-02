Nasce gruppo territoriale del Movimento 5 stelle

Il 14 febbraio si è costituito il Gruppo Territoriale M5s Altamura, un organo teso a rafforzare l'azione politica del Movimento a livello locale, ma anche un laboratorio di idee, proposte, confronto e dibattito diretto. A guidare il gruppo, composto di attivisti storici e nuovi simpatizzanti, Vincenzo Angelastri, un volto storico del M5S altamurano, eletto a maggioranza dall'assemblea, presieduta da Raimondo Innamorato, coordinatore provinciale e sindaco di Noicattaro.«Dalla costituzione del meetup Il Grillaio ad oggi ho sempre creduto e lavorato per la difesa dei valori fondamentali rappresentati dalle 5 stelle – afferma Angelastri – Continuerò a farlo con il gruppo territoriale, anche a sostegno del nostro consigliere Michele Loporcaro e in linea con l'esperienza parlamentare di Angela Masi».La costituzione del gruppo territoriale non è solo un passaggio "formale", in linea con il nuovo Regolamento del Movimento 5 Stelle, ma un luogo dove continuare a informare, discutere e proporre. L'adesione è aperta a tutti coloro che hanno voglia di attivarsi per il bene comune in un contesto dove - come ha ricordato Raffaele Difonzo, già consigliere M5s - l'astensione ha conquistato la maggioranza assoluta. In particolare, il gruppo sta lavorando, da tempo, su due scadenze fondamentali per la città: il nuovo contratto per i rifiuti e il Piano Urbanistico Generale.«Alla partecipazione "a chiacchiere" – dichiara il consigliere Michele Loporcaro «preferiamo il lavoro in consiglio comunale e il confronto con la cittadinanza. Siamo una forza di opposizione ma anche di informazione e di proposta. Il Gruppo territoriale non potrà che rafforzare il nostro costante impegno in questa direzione».Nelle prossime settimane verranno ufficializzate le cariche del Referente Giovani, del Referente Progetti e del Referente Formazione.