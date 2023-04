5 stelle: "Non poniamo veti, vogliamo progetto politico chiaro"

Dopo la nota di ieri del Partito democratico, oggi a prendere carta e penna è il Movimento 5 stelle che ha diramato un comunicato stampa sulle questioni che in queste ore stanno avvenendo nella coalizione che sostiene il candidato sindaco Michele Loporcaro.ComunicatoIl Movimento 5 Stelle, ovunque come ad Altamura, ritiene che per cambiare una città occorra proporsi censurando i "legami" o il passato politicamente ambiguo al sol fine di garantire una migliore qualità della vita ai cittadini. Non poniamo veti verso persone o identità ma valutiamo il percorso politico, così come l'operato già profuso, di chi vuole condividere i nostri principi e il nostro programma.La trasparenza e la chiarezza sono, da sempre, punti cardine della nostra forza politica e lavoriamo, ormai da anni, per presentare alla città di Altamura un progetto politico chiaro, leale e innovativo, in discontinuità con quanto avvenuto sino a ieri e in contrapposizione netta, quindi, alle forze politiche di centro-destra. La nostra identità è salda ma soprattutto matura per provare a condividere un'esperienza di governo stabile e questo lo ribadiamo con convinzione.Confidiamo, dunque, nella capacità del candidato sindaco Michele Loporcaro di essere garante, per tutte le liste della coalizione, dei principi, dei valori e degli auspici innanzi descritti. Il Movimento 5 Stelle intende valorizzare ancor più il percorso intrapreso, esortando le forze politiche sino ad oggi coinvolte, a proseguire il cammino con la determinazione e l'entusiasmo che i cittadini altamurani meritano e attendono da tempo.