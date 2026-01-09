Pasquale Natuzzi
Pasquale Natuzzi
Scuola e Lavoro

Natuzzi: parte confronto per evitare licenziamenti e chiusure

Previsti 479 esuberi e la chiusura degli stabilimenti di Altamura e Santeramo Jesce

Altamura - venerdì 9 gennaio 2026 14.39
Si è svolto oggi in Regione Puglia il confronto tra Natuzzi, istituzioni e parti sociali convocato dopo l'annuncio dell'azienda del 22 dicembre scorso del nuovo piano industriale comprendente 479 esuberi e la chiusura di due sedi produttive, ad Altamura (Graviscella) e a Santeramo (Jesce). Alla riunione hanno partecipato anche il presidente della Regione Antonio Decaro e l'amministratore unico Pasquale Natuzzi.

Nel corso dell'incontro l'azienda ha confermato i pilastri del piano industriale, dichiarandosi "disponibile a valutare le sollecitazioni dei sindacati". Sul fronte licenziamenti e chiusure non ci sono state risposte definitive ma l'apertura ad un confronto serrato. Sono stati annunciati tavoli tecnici, da condurre "strumento per strumento", sotto la regia della Regione Puglia in raccordo con i Ministeri delle imprese e del lavoro, con Invitalia, al fine di valutare un accompagnamento allo sviluppo industriale.

Da parte sindacale, oltre ad apprezzare l'intervento della Regione rispetto alla vertenza, la richiesta è di sollecitare l'azienda a presentare in tempi rapidi il nuovo progetto industriale, mettendo in sicurezza occupazione e produzione, con misure concrete per saturare la capacità degli stabilimenti italiani, incentivare il rientro delle produzioni all'estero e scongiurare qualunque ipotesi di chiusura, senza alcun azione unilaterale dell'impresa.

I prossimi passaggi, come comunicato dalle istituzioni, prevedono l'avvio già dalla prossima settimana dei tavoli tecnici regionali con l'azienda e, a seguire, la ripresa del negoziato con le organizzazioni sindacali. Il 27 gennaio è fissato un nuovo incontro in Regione Puglia e il 4 febbraio l'incontro al Ministero delle imprese a Roma che è stato anticipato (la precedente data era fissata al 25 febbraio) per fare il punto complessivo con il coinvolgimento del Ministero del Lavoro e di Invitalia.
  • Gruppo Natuzzi
  • Lavoro
Altri contenuti a tema
Natuzzi: piano prevede chiusura ad Altamura e Jesce 2 Santeramo Natuzzi: piano prevede chiusura ad Altamura e Jesce 2 Santeramo Allarme dei sindacati
Piano industriale Natuzzi: prossimo incontro a Roma a febbraio Piano industriale Natuzzi: prossimo incontro a Roma a febbraio Il comunicato del Ministero delle imprese e del made in Italy
Sindacati contro il nuovo piano Natuzzi Sindacati contro il nuovo piano Natuzzi Le organizzazioni annunciano esuberi e la chiusura di due siti produttivi
Natuzzi: incontro importante al Ministero il 22 dicembre Lavoro Natuzzi: incontro importante al Ministero il 22 dicembre Sindacati preoccupati e pronti ad azioni forti
La legge pugliese sul salario minimo è valida Politica La legge pugliese sul salario minimo è valida Vale per gli appalti regionali
Notizie sindacali: Natuzzi, cassa integrazione prolungata sino a fine anno Notizie sindacali: Natuzzi, cassa integrazione prolungata sino a fine anno Le preoccupazioni della Cobas
Cobas: "Dare certezze ai lavoratori Natuzzi" Cobas: "Dare certezze ai lavoratori Natuzzi" Il 31 ottobre scadono gli ammortizzatori sociali
Ad Altamura la giornata contro gli incidenti su lavoro Associazioni Ad Altamura la giornata contro gli incidenti su lavoro Iniziativa dell'Anmil: "Tre morti ogni giorno"
Secondo Circolo Didattico “Garibaldi” : Un invito a partecipare agli Open Day e a visitare la scuola per conoscere l'offerta formativa
9 gennaio 2026 Secondo Circolo Didattico “Garibaldi” : Un invito a partecipare agli Open Day e a visitare la scuola per conoscere l'offerta formativa
Auto in fiamme in pieno centro
9 gennaio 2026 Auto in fiamme in pieno centro
Team Altamura, doppio colpo di mercato in entrata
8 gennaio 2026 Team Altamura, doppio colpo di mercato in entrata
Comune di Altamura, spaccatura nella maggioranza
8 gennaio 2026 Comune di Altamura, spaccatura nella maggioranza
Come gestire lo stress, se ne parla in un convegno
8 gennaio 2026 Come gestire lo stress, se ne parla in un convegno
Agricoltura: aumentano incidenti nelle campagne
8 gennaio 2026 Agricoltura: aumentano incidenti nelle campagne
Congresso cittadino del Partito democratico
7 gennaio 2026 Congresso cittadino del Partito democratico
Antonio Decaro da oggi presidente della Regione
7 gennaio 2026 Antonio Decaro da oggi presidente della Regione
Allerta meteo per pioggia, temperature in calo
7 gennaio 2026 Allerta meteo per pioggia, temperature in calo
Riaperta la strada statale 96 dopo i lavori a Palo del Colle
6 gennaio 2026 Riaperta la strada statale 96 dopo i lavori a Palo del Colle
Soccer Altamura illude, poi la Women Roma dilaga
6 gennaio 2026 Soccer Altamura illude, poi la Women Roma dilaga
Team Altamura, sconfitta maturata in due minuti
5 gennaio 2026 Team Altamura, sconfitta maturata in due minuti
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.