Vaccini, consegnate altre forniture ai medici di base

Arrivata oggi una nuova fornitura di dosi Pfizer in Puglia con cui sarà possibile riprendere la campagna di vaccinazione dopo il rallentamento degli ultimi giorni, con ripercussioni pure al centro vaccinale di Altamura.Le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia sono 1.225.017. Con una percentuale del 95% di dosi somministrate su quelle consegnate la Puglia è oggi al terzo posto delle regioni italiane.Le nuove dosi Pfizer sono state destinate ai medici di medicina generale per poter procedere con le vaccinazioni programmate dei pazienti più fragili e anziani, con particolare attenzione a quelli a casa (non deambulanti o allettati) a cui è saltato a febbraio l'appuntamento domiciliare e da quel momento attendono ancora. Il presidente Michele Emiliano e l'assessore alla sanità Pier Luigi Lopalco hanno ringraziato i medici di base per il supporto alla campagna vaccinale "nonostante le difficoltà legate alla complessità della campagna e con un impegno che va certamente al di là di qualsiasi accordo contrattuale", come sottolinea Lopalco. Inoltre Emiliano, con una lettera aperta, difende i medici di base dalla critiche ricevute circa il loro contributo alla campagna.. Sono 46.471 le vaccinazioni eseguite finora dai medici di Medicina generale in favore di soggetti fragili a domicilio, nel proprio studio o nelle sedi messe a disposizione dall'azienda sanitaria. E' stata predisposta una ulteriore distribuzione di vaccini di intesa con i distretti socio sanitari per i medici di base: riceveranno circa 21mila dosi, di cui 9mila per le seconde dosi e 12mila per eseguire prime vaccinazioni dei loro assistiti.Quanto all'attività vaccinale nei centri vaccinali della Asl, continua la campagna riservata ai soggetti della fascia di età 79-70 anni che hanno aderito tramite portale regionale, e farmacie. Nelle ultime 24 ore in tutta la provincia di Bari sono state somministrate 6.862 dosi, di cui 4.682 prime dosi e 2.180 seconde. Dall'inizio della campagna vaccinale ad oggi sono state inoculate nei centri vaccinali della ASL, fra hub, punti territoriali, Rsa, comunità, carceri e caserme 339.424 dosi, di cui 255.704 prime dosi e 83.720 seconde.