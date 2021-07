Vaccinazione: anticipare i turni saltati e rinviati di tre settimane

I lettori di Altamuralife continuano a scriverci sui turni saltati e rinviati per le vaccinazioni anti-Covid19 agli under 30. Prenotazioni che sono state rinviate di 21 giorni e ora gli stessi prenotati, che erano stati tra i primi a farlo, si vedono "scavalcati" dalle ultime disposizioni sulla vaccinazione senza fasce di età.Ne abbiamo già parlato in questa notizia con la segnalazione di una lettrice Un'altra lettrice propone di ripristinare i turni saltati, tenendo conto dell'ordine cronologico delle prenotazioni. E scrive: "Dopo aver letto il vostro articolo sui disguidi legati al rinvio delle vaccinazioni, vorrei segnalarvi che la stessa cosa è successa a mio fratello. In sostanza, anche lui aveva la prenotazione per il 7 luglio, posticipata purtroppo al 28 luglio. Ciò che, però, risulta davvero incomprensibile è che nonostante le dosi siano ritornate ufficialmente disponibili da lunedì, queste vaccinazioni sono state rinviate eccessivamente, addirittura a fine luglio. È davvero assurdo, considerando anche che coloro a cui viene data attualmente la precedenza nella vaccinazione, sono coloro che, seppur over 40/50, avrebbero già dovuto essere vaccinati con entrambe le dosi. Spero che segnalando questa vicenda si possa aprire un dibattito che porti, alla fine, ad una anticipazione delle vaccinazioni per tutti gli sfortunati a cui è stata rinviata".La redazione rilancia la proposta, facendola propria. E' opportuno ridurre il tempo di attesa per chi ha prenotato e poi ha ricevuto la comunicazione di rinvio della vaccinazione di tre settimane a fronte, però, della temporanea mancanza di dosi durata solo una settimana.