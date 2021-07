Calendario delle vaccinazioni antiCovid, le variazioni provocano disagi

Lun-Mer-Giov-Ven-Dom: 8:30-13:00, 15:00-19:00

Mar-Sab: 15:00-19:00

La Asl di Bari ha aggiornato il calendario settimanale delle giornate e degli orari di apertura dei centri vaccinali a Bari e in provincia. La situazione di Altamura (palazzetto dello sport in via Manzoni) è questa:I cittadini sono invitati a rispettare sempre giornata e orario indicati per evitare disagi e/o inutili attese.Le continue variazioni del mese di luglio stanno provocando disagi a numerosi cittadini che si sono prenotati ma hanno visto slittare la loro data con comunicazione pervenuta dalla Asl. E' il caso di una nostra lettrice che scrive alla redazione: "Sono amareggiata per tutto ciò che è successo in questa settimana ai centri vaccinali in Puglia. Non è giusto rinviare di 3 settimane il vaccino a noi poveri pugliesi prenotati in questa settimana".Ha espresso la sua contrarietà con una nota inviata alla Regione in cui scrive: "Ero prenotata il 7 luglio dal primo giorno utile per la prenotazione (7 giugno). Nel frattempo domenica 4 luglio mi arriva il messaggio: la prenotazione è stata rinviata al 28 luglio, dopo 21 giorni, perché hanno sospeso i vaccini per gli under 30 anni. Dalla prenotazione avevo aspettato 30 giorni, ora aspetterò 51 giorni per il vaccino.Dal 12 luglio tutto ritorna alla normalità. Tutti verranno vaccinati senza distinzione di età. Avete solo scoraggiato tanti cittadini, giovani, pugliesi. Io ci credevo nella Regione Puglia, sono delusa".