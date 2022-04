Covid, sanzioni per i non vaccinati

L'obbligo di vaccinazione contro il Covid per alcune fasce di età e categorie comporta delle conseguenze per coloro che non lo hanno osservato. Per questa ragione il Ministero della Salute ha avviato i procedimenti sanzionatori per inadempienza all'obbligo vaccinale anti Covid, così come previsto da Decreto Legislativo 44/2021, facendo recapitare, dal 4 al 12 aprile, notifiche e avvisi per le persone interessate dai provvedimenti.I destinatari di tali atti, sono- spiegano dall'Azienda Sanitaria barese- "tutti i cittadini over 50 per i quali alla data del 1 febbraio 2022 (data di entrata in vigore dell'obbligo vaccinale per tale fascia di età) non risultano, nella Piattaforma nazionale DGC, vaccinazioni effettuate nei termini previsti, né differimenti delle medesime per infezioni da SARS-CoV-2 o esenzioni dalla vaccinazione".Per andare incontro alla popolazione dell'area di riferimento dell'azienda sanitaria, per eventuali chiarimenti o segnalazioni sulle possibili carenze informative che possono riguardare ad esempio, la mancata registrazione dei dati di somministrazioni vaccinali, oppure esenzioni o infezioni da SARS-CoV-2, il Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria barese ha deciso di mettere a disposizione, oltre all'indirizzo di posta elettronica vaccinazione.covid19@asl.bari.it, anche due numeri di telefono dedicati: 080 5842071 - 080 5842072. I due recapiti telefonici, saranno attivi tutti i giorni dalle ore 08,00 alle 20.