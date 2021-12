Uomo cade e si ferisce, qualcuno fa video: il volto insanguinato diventa virale

Il fatto è questo. Oggi un signore anziano è caduto in via Parisi e si è ferito. Alcuni passanti lo hanno soccorso mentre altri hanno preferito fare fotografie e video che in breve tempo, saltando da un telefonino all'altro, sono diventate virali. Il volto sanguinante dell'uomo è diventato facilmente riconoscibile. Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia locale e i Carabinieri e l'ambulanza del 118. Le condizioni dell'uomo non sono preoccupanti.Intorno alle immagini che subito hanno avuto veloce circolazione, sono fioriti i gossip cittadini. Notizie incontrollate secondo le quali l'uomo era stato investito da un'automobile. Oppure addirittura colpito da qualcuno e ferito.Perché fare foto e video e poi farli girare? E' noto ormai che il meccanismo facilmente diventa "infernale" perché rapidissima è la capacità di propagazione. In questo modo viene meno la riservatezza delle persone coinvolte, soprattutto in momenti drammatici come questo in cui la persona ritratta non può fare nulla per impedirlo, quindi è in una condizione in cui non può difendersi da questo uso irrispettoso delle immagini.E non è la prima volta. E' successo anche in passato. Insomma il senso civico viene prima di ogni voglia di "scoop" di strada. Quel senso civico pienamente dimostrato dalle persone che hanno aiutato l'uomo dopo la caduta e hanno chiamato i soccorsi.Riflessioni a parte, l'importante è che la persona coinvolte stia bene.(notizia in fase di aggiornamento)