Una Zona economica speciale per tutto il Sud

Tutto il Sud sarà una Zes - Zona economica speciale. Lo prevede un accordo tra Governo e commissione europea, nell'ambito della revisione del Pnrr. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.Le sue parole: "Abbiamo chiuso l'accordo con la Commissione europea per attivare in tutto il territorio del sud la Zes, un territorio all'interno del quale viene riconosciuto un beneficio dato da semplificazioni amministrative ma soprattutto da agevolazioni fiscali per imprese che operano o che decidono di investire. Con la Zes chi investe nel sud viene agevolato, viene incentivato e paga meno tasso. L'istituzione di una Zes unica del Mezzogiorno è inserita nella proposta di revisione del Pnrr".Attualmente ci sono varie Zes nel sud Italia ma non coprono tutto il territorio. In Puglia ce ne sono due: Adriatica (si sviluppa intorno a Bari) e Jonica (si sviluppa intorno a Taranto).Altamura, con la zona artigianale industriale in via Gravina, rientra nella Zes Adriatica.