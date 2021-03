Una rosa per Rongiu, raccolta fondi per trasferire la salma in Bangladesh

Il Centro interculturale di Altamura "Caravan" lancia una raccolta di fondi per consentire il trasferimento in patria della salma di un cittadino del Bangladesh, Rongiu Sorker. E' morto nella notte. Viveva da molto tempo ad Altamura dove vendeva fiori. Pochissimi sanno della sua vita, molti certamente ne ricordano il volto per averlo incrociato in ristoranti e pizzerie dove Rongiu in modo gentile e educato vendeva rose in cambio di una piccola offerta.In Bangladesh vivono la moglie e la figlia a cui l'uomo ha garantito i proventi della sua attività, consentendo di vivere in modo dignitoso. Ma la famiglia non ha le disponibilità economiche per poter rimpatriare la salma di Rongiu e dare sepoltura nella terra di origine."Ci piacerebbe - dice il centro interculturale - che la nostra comunità potesse contribuire, ciascuno per quel che vuole e può, a far fronte alle spese per il suo ultimo viaggio verso casa. Un gesto di vicinanza, un'ultima rosa per Rongiu. Per le donazioni è possibile effettuare un bonifico sul conto corrente intestato all'associazione Fornello, con IBAN: IT84E0538541330000008721859, con la causale "Una rosa per Rongiu" oppure recarsi presso lo sportello del Centro interculturale "Caravan", in Via Giandomenico Falconi, 39 (alle spalle della cattedrale di Altamura), nei seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì, h. 10-13; martedì e giovedì, h. 16 - 19".