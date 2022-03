Caritas: aperto sportello di ascolto per aiutare i profughi

A partire da oggi la diocesi di Altamura – Gravina – Acquaviva delle Fonti ha attivato 5 nuovi centri d'ascolto rivolti ai migranti, con un'attenzione particolare a chi proviene dall'Ucraina. L'iniziativa è pensata per chi desidera offrire ospitalità, contributi e servizi a favore dei migranti ma anche per chi proviene da altre nazioni e desidera ricevere informazioni riguardo permessi di soggiorno, accoglienza in famiglia, mutuo aiuto, salute e tanto altro."In ogni centro - spiega la diocesi - sarà presente un mediatore linguistico di lingua ucraina che, affiancato da un operatore della Caritas diocesana, si metterà in ascolto di chi è giunto nelle nostre città e di coloro che desiderano offrire ospitalità, contribuiti e servizi a favore dei migranti. Inoltre, in collaborazione con l'Ospedale "F. Miulli" di Acquaviva sarà riattivato il poliambulatorio per migranti: un luogo di accoglienza e cura per coloro che non sono ancora in possesso di un regolare permesso di soggiorno (un'attenzione particolare sarà rivolta ai bambini)".Ad Altamura il punto di ascolto è stato aperto presso il "Centro San Lorenzo", in piazza San Lorenzo 9, ed è aperto al pubblico il venerdì, dalle ore 18 alle ore 20.