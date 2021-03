Il corpo di Ronju sarà trasportato in Bangladesh

Il corpo di Ronju, 45enne del Bangladesh, potrà essere rimpatriato. L'uomo è morto il 5 marzo in ospedale per cause naturali ma non c'era la possibilità di poter effettuare il trasferimento della salma perché la famiglia non ha disponibilità economiche. Era proprio l'uomo, venditore ambulante di rose o ingaggiato in lavori agricoli, a inviare nel suo Paese il necessario per il sostegno dei suoi familiari.Dopo la morte, avvenuta per un problema polmonare (è stato escluso il Covid), il centro interculturale Caravan ha lanciato una raccolta fondi a cui tante persone hanno aderito."Grazie alla generosità della comunità altamurana e al sostegno dei connazionali bengalesi - comunica il centro interculturale - abbiamo raccolto circa 11.300 euro, che consentono di sostenere le spese necessarie. La somma residua sarà devoluta alla famiglia di Ronju che ha perso la sua principale fonte di sostegno economico. Uniti alla comunità bengalese di Altamura che ha perso un fratello, ringraziamo tutte e tutti e vi terremo aggiornati circa il ritorno a casa di Ronju".