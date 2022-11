Un uomo trovato morto in casa: dramma della solitudine

Un uomo di 70 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Il rinvenimento è avvenuto questa mattina. Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia locale dopo la segnalazione di cittadini. E' accaduto nelle vicinanze di via Pietro Colletta.Stando alle prime informazioni, l'uomo viveva solo. La morte è avvenuta per cause naturali (l'uomo soffriva, a quanto pare, di qualche patologia) e, secondo i primi accertamenti medici, il decesso risalirebbe ad alcuni giorni fa. Molto probabilmente un malore improvviso. Stando a questi elementi, si tratta di un dramma della solitudine.