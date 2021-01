Un Capodanno "esplosivo", nessun incidente

Iniziamo dalla buona notizia. E' stato un Capodanno senza incidenti, secondo quanto risulta alle forze dell'ordine. Eppure le esplosioni non sono mancate. Come da consuetudine, il conto alla rovescia è stato scandito da botti e fuochi d'artificio. Non c'è ordinanza o raccomandazione che tengano a fronte di consuetudini ormai consolidate.Si è dato fuoco alle polveri pure di ordigni di fabbricazione artigianale. Questa mattina è stato ritrovato inesploso un grosso "petardo", termine riduttivo perché a tutti gli effetti potrebbe essere una bomba carta. Era nel giardino pubblico in via Golgota, zona delle cappelle della via Crucis. A seguito di segnalazioni dei cittadini, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale. Peso di circa mezzo chilogrammo, quindi potenzialmente molto pericoloso. Quindi è consigliato fare molta attenzione e non raccogliere nulla da terra, per la possibile presenza di altri oggetti inesplosi.Nessun incidente a Capodanno ma il periodo delle feste non è stato privo di problemi. Nei giorni scorsi un ragazzo di 16 anni si è ferito ed ha perso l'uso di un dito mentre maneggiava un petardo.Le varie esplosioni, inoltre, in qualche caso hanno provocato dei danni. Questa mattina, come già l'anno scorso, una finestra della Cattedrale è stata ritrovata infranta.Nella notte, soprattutto allo scoccare del nuovo anno e nelle ore successive, controlli sono stati effettuati in varie zone della città dai Carabinieri, per verificare il rispetto delle norme della "zona rossa" imposte dal Governo.(Notizia in aggiornamento)