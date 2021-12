Controlli di Polizia, sequestrati 200 kg di botti

Tre bancali di fuochi pirotecnici, per un peso complessivo di 200 chilogrammi, sono stati sequestrati dalla Questura di Bari in territorio di Altamura, nell'ambito di servizi di contrasto alla fabbricazione e alla vendita di botti illegali. L'attività è stata condotta dai poliziotti della divisione anticrimine che hanno individuato un deposito di materiale esplodente di illecita provenienza, in collaborazione con il nucleo artificieri della Polizia di Stato di Bari e del commissariato di Gravina in Puglia.Gli agenti hanno fatto irruzione in un capannone in territorio di Altamura, sede di un'azienda del posto. Dopo un'attività di perquisizione è stato ritrovato e sequestrato il materiale esplodente. Il rappresentante legale della società, un 59enne del posto, è stato denunciato per fabbricazione o commercio abusivo di materie esplodenti.Il materiale è stato affidato in custodia giudiziale ad una ditta specializzata.(foto di archivio)