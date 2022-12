Divieto di uso di botti e petardi

Con ordinanza del commissario prefettizio Maria Rita Iaculli è stato disposto il "divieto di utilizzo di petardi, botti ed artifici pirotecnici di ogni genere su tutto il territorio comunale" dal 23 dicembre al 7 gennaio 2023.Così riporta l'ordinanza: "è vietato far esplodere botti e/o petardi di qualsiasi tipo, su tutto il territorio comunale (specificando che i botti cosiddetti "declassificati" di libero commercio possono essere esplosi in zone isolate-fuori dall'abitato e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali): tanto ai fini della tutela dell'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, della sicurezza urbana e del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile".Si tratta di un provvedimento che è diventato una consuetudine. Tutte validissime le motivazioni: tutela dell'incolumità pubblica per incidenti dovuti ai botti inesplosi o all'accensione di oggetti esplodenti; rispetto della quiete, soprattutto per bambini e anziani; benessere animale.Un divieto che, però, è difficilissimo da far applicare. Anzi, ad Altamura le esplosioni - non solo di petardi - sono all'ordine del giorno perché soprattutto di sera si accendono fuochi di artificio.