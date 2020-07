Un altro incidente sulla provinciale Altamura Corato

Un altro incidente stradale è avvenuto questo pomeriggio sulla strada provinciale 238 Altamura-Corato, la via di collegamento tra la Murgia e il Nord Barese dove il 22 luglio nello scontro fra tre veicoli è morto l'altamurano Alfredo Striccoli, ingegnere molto noto in città.Questa volta il sinistro è avvenuto al bivio per Gravina, nelle vicinanze della zona di interesse naturalistico "Pulicchio". Secondo le poche informazioni finora note, un motociclista ha perso il controllo finendo fuori strada ed è rimasto ferito.Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Altamura e l'ambulanza del 118.Seguono aggiornamenti(foto di archivio - non si riferisce alla notizia)