Ultimo consiglio comunale dell'anno, i punti approvati

Le somme spese in urgenza per il nubifragio del 12 novembre e il ripiano del debito della società partecipata Murgia Sviluppo sono stati i punti al centro della discussione in consiglio comunale di venerdì scorso. I provvedimenti sono passati con i voti della maggioranza.Prima di entrare nel merito dell'ordine del giorno, la minoranza ha incalzato su questioni di vita cittadina e in particolare sulla mancata raccolta porta-a-porta della plastica nel giorno festivo di Santo Stefano a causa, così come spiegato dall'amministrazione comunale, della chiusura dell'impianto di conferimento.Quanto al maltempo, il 12 novembre la violenza dell'acqua fece saltare il manto di asfalto della strada comunale esterna "San Tommaso" mentre per il vento si schiantarono al suolo vari alberi nell'abitato (via Papa Giovanni XXIII, via Mura Megalitiche, via Bari, via Matera, nel cimitero) e fuori (strada provinciale 235 per Santeramo) e fu necessario liberare marciapiedi e strade da rami spezzati e mettere in sicurezza altri alberi pericolosamente inclinati. In entrambi i casi il consiglio ha riconosciuto la legittimità di tali spese effettuate per "somma urgenza".Approvato pure il punto all'ordine del giorno riguardante il ripiano del debito della società partecipata Murgia Sviluppo - l'ente strumentale investito delle competenze sul Suap (sportello unico per le attività produttive) - per le annualità 2017 e 2018. Sul bilancio della società hanno pesato le spese rivenienti da una sentenza per un contenzioso in materia di personale da parte di un dipendente reintegrato dal giudice, con riconoscimento delle spettanze pregresse. Ai fini dei conti del Comune, si tratta di un "debito fuori bilancio", quindi ora a carico dell'ente locale pro quota in rapporto alla partecipazione nella società.Infine, approvata la revisione periodica delle partecipazioni nel 2019 e la relazione sull'attuazione del piano relativo al 2018.