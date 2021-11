Tutti d'accordo, è stato un Dante grandioso

Sono stati circa 3000 gli spettatori che in sei serate, con una media di 170 ad ogni singolo spettacolo, hanno ammirato la trasposizione della Divina commedia proposta dalla Aps Fortis Murgia "Il cammin di nostra vita" nel giardino del Ricovero di mendicità.Uno spettacolo molto apprezzato dal pubblico, che ha riscosso un enorme successo sia da parte dei conoscitori dell'opera dantesca, sia da parte di coloro che, come i più piccoli, hanno potuto beneficiare dell'aspetto pedagogico e formativo dell'evento. Il messaggio di speranza è stato universalmente recepito grazie alla suggestività delle varie scene che hanno permesso al visitatore di immedesimarsi nei personaggi delle tre cantiche dell'opera.Tante persone hanno avuto modo di assistere agli spettacoli ma non è stato possibile soddisfare la mole di richieste pervenute all'associazione. Tanto che è stato richiesto di programmare ulteriori spettacoli. "Ma ciò, almeno per il momento, non sarà possibile - fa sapere l'associazione Fortis Murgia in un comunicato -. L'associazione, infatti, sta già pensando alla prossima edizione di Federicus". Ovviamente, al momento non è ancora possibile indicare delle date."L'Aps Fortis Murgia - comunica l'associazione guidata dal presidente Beppe Piccininni - ringrazia ancora una volta tutti i volontari e i professionisti che hanno preso parte all'organizzazione e all'interpretazione dello spettacolo e che, con grande spirito di dedizione, hanno permesso che tutto funzionasse alla perfezione. La direzione artistica di Caterina Colonna è stata magistrale, così come l'elaborazione dei costumi e delle scenografie di Franco Damiano. Superbi anche il coro diretto dal maestro Michele Vulpio, le coreografie della maestra Mariagrazia Continisio e gli attori professionisti e amatoriali, provenienti in parte dall'associazione FITA Puglia. Si ringrazia anche l'amministrazione comunale, i media locali e nazionali, le forze dell'ordine ed il personale sanitario che hanno fornito il loro supporto per la buona riuscita dell'evento".Sui social della Fortis Murgia sono pubblicate numerose gallerie fotografiche.Le immagini pubblicate in questa notizia sono di Nino Cammisa.