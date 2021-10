Dante nel cammin di nostra vita

Ha riscosso consensi pressoché unanimi il primo fine settimana di "Il cammin di nostra vita", la rappresentazione dantesca in due giorni (Inferno il sabato, Purgatorio e Paradiso la domenica) messa in scena per i 700 anni dell'anniversario di Dante. Un'iniziativa della Fortis Murgia che si tiene nel giardino del Ricovero di mendicità.Sono da "tutto esaurito" anche i prossimi due fine settimana: 23/24 e 30/31 ottobre (recupero del weekend rinviato 9 e il 10 ottobre).Uno spettacolo di grande impatto, immersivo, nelle scenografie, nella spiegazione guidata delle terzine dantesche, nella musica. Lo spettatore, proprio come Dante e le sue guide, viene coinvolto in una rappresentazione che lo avvolge in un turbinio di emozioni. Giochi di luce, musica e cori infernali e celestiali, figure ambigue e personaggi noti, scenografie mistiche: tutto contribuisce a rendere ancora più intensa e quasi reale questa esperienza. "È un invito alla purificazione e alla catarsi che si attuano con la consapevolezza e il superamento degli orrori e dei dolori dell'Inferno, con la speranza del Purgatorio per giungere finalmente alla beatitudine e alla salvezza del Paradiso", spiegano gli organizzatori.I volontari dell'associazione hanno lavorato per settimane per rendere ancora più emozionante l'evento, con direzione artistica di Caterina Colonna, la firma di Franco Damiano per le scenografie, la collaborazione della Fita (federazione italiana teatro amatoriale) presente con vari attori, di Michele Vulpio per i cori e di Mariagrazia Continisio per le coreografie.In ogni caso, in caso di disdette e rinunce, è possibile verificare se ci sono ulteriori disponibilità chiamando al numero 347.2490185 (massimo 120 visitatori). L'ingresso è gratuito, con green pass e uso di mascherina.