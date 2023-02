Turismo: la Puglia piace agli stranieri

Il bilancio sull'annata turistica in Puglia nel 2022 è stato presentato alla Bit - Borsa internazionale del turismo di Milano nello stand allestito da Regione Puglia e Pugliapromozione.Si registra una "ripresa del turismo internazionale, che ha superato di molto i flussi del 2019 (anno pre-pandemia) segnando un +8,5% degli arrivi ed un +11% delle presenze". Dal report 2022 dell'Osservatorio Turistico della Regione Puglia emerge come la Germania sia in testa alla classifica regionale dei mercati esteri per numerosità dei pernottamenti (800mila presenze), mentre la Francia conferma il primo posto nel ranking degli arrivi stranieri (217mila arrivi). La movimentazione turistica regionale ha raggiunto i valori del 2019 e chiude l'anno con 4,2 milioni di arrivi (-0.5% rispetto al 2019) e 15,7 milioni di presenze (+2% rispetto al 2019), evidenziando come si resti in Puglia più a lungo rispetto al passato.La provincia di Bari accoglie il 28% degli arrivi regionali, seguita dalle province di Lecce (27%), Foggia (22%), Brindisi (13%), Taranto (7%) e BAT (4%) evidenziando come ci siano ancora ampie possibilità di diversificazione delle vacanze in Puglia, così da decongestionare località in overbooking e andare alla scoperta di nuove destinazioni di grande bellezza. Nel 2022 sul podio delle destinazioni per arrivi si collocano Bari, Vieste e Lecce. Gli incrementi maggiori, con oltre 10mila turisti in più rispetto al 2019, sono stati registrati dai Comuni di Vieste, Ostuni, Monopoli, Ugento, Polignano e Gallipoli.Per quanto riguarda la reputazione (Sentiment Index), registrata sui mezzi di comunicazione, risulta "un livello molto elevato di soddisfazione da parte di chi ha visitato la Puglia nel 2022, stabile rispetto al 2021. Tra le province pugliesi, Brindisi registra il valore più elevato - 87,6/100 - e Foggia quello più basso - 86,1/100, con un intervallo di valori comunque racchiuso entro un grado di soddisfazione molto positivo".Dal punto di vista delle tipologie di viaggio, le coppie sono il segmento di visitatori più presente (53,0%), con un Sentiment Index di 87,8 su 100, il più elevato tra le tipologie di visitatori. Seguono le famiglie (25,3%), registrando un incremento rispetto al 2021 di due punti percentuali e un Sentiment Index leggermente più basso, di 86,9 su 100. Ancora marginale il peso di chi visita la Puglia per lavoro, analizzato dal punto di vista dei contenuti online. L'esperienza dei visitatori premia la bellezza dei luoghi pugliesi, la pulizia delle camere - in particolare nella ricettività extra-alberghiera - e le esperienze guidate, mentre ci sono margini di miglioramento sul rapporto qualità/prezzo percepito dei vari elementi della vacanza pugliese.