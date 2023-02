Trovato cadavere di una donna nelle campagne

Ieri sera i militari della Compagnia Carabinieri di Altamura sono intervenuti presso una contrada limitrofa al Comune di Santeramo in Colle dove era stato segnalata la presenza del corpo carbonizzato di una donna.Sul posto sono intervenuti anche i militari della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo di Bari che hanno eseguito un accurato sopralluogo. Le indagini, finalizzate a ricostruire ogni aspetto della vicenda, sono in corso.Nessuna ipotesi è esclusa. Sul caso è aperto un fascicolo d'inchiesta della Procura di Bari. Le investigazioni proseguono nello stretto riserbo.Circa l'identificazione, non sono ancora emersi dettagli.Seguiranno aggiornamenti