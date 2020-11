Transennati il centro storico e i giardini pubblici

Primo giorno di applicazione ad Altamura dell'ordinanza con cui vengono chiusi il centro storico, la villa comunale, i giardini pubblici e i parchi gioco nella fascia oraria dalle 16 alle 22 . La misura è stata presa per impedire gli assembramenti e per evitare gli spostamenti non necessari, vista la situazione molto delicata dei contagi e del numero di persone con Covid19.Il centro storico è transennato in tutti gli accessi, sia pedonali sia aperti al transito dei veicoli. La maggior parte degli accessi è presidiata da volontari di protezione civile mentre le pattuglie della Polizia locale hanno svolto controlli all'interno del centro storico stesso. Sia per questa misura sia per la paura e la preoccupazione dei contagi, nel pomeriggio e in serata la città vecchia appariva un deserto, con scarsa circolazione di persone.Nel centro storico è consentito circolare ai residenti e alle persone dirette alle attività commerciali o ai lavoratori. Emerge un primo elemento di riflessione e di "convivenza" con i divieti: i residenti chiedono una maggiore elasticità e chiedono che sia consentito esibire la carta d'identità anziché l'autocertificazione. I risultati di questa prima giornata con l'ordinanza in vigore saranno esaminati dall'amministrazione comunale e dal comando di polizia locale per eventuali correttivi o miglioramenti nell'applicazione delle nuove regole.Vuota pure la villa comunale. Anche in questo caso ci sono le transenne agli accessi.