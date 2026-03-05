Social Video 5 minuti Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio

Uno speciale tg che informa sugli eventi del territorio? Esiste e si chiama TG E20: un contenitore che porterà i lettori a conoscere una serie di iniziative tra sagre, concerti, spettacoli teatrali e manifestazioni culturali di ogni genere che si svolgono tra Puglia e Basilicata.Un format settimanale proposto dalla testata giornalistica lifenews24.it, in collaborazione con Gravinalife, Altamuralife e Materalife condotto da due speciali ambasciatori della cultura e dello spettacolo come Vincenzo Forzati e Raffaella Iannetti.Un appuntamento per chi vuole tenersi informato sugli eventi proposti nel territorio lucano e pugliese.In questa puntata vi informiamo sugli eventi in programma nel week end dal 6 all'8 marzo.