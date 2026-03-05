E20 05-03-26
Eventi e cultura

Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio

Un rotocalco settimanale sugli eventi in programma in Puglia e Basilicata del week end dal 6 all’8 marzo

Altamura - giovedì 5 marzo 2026 10.10
Uno speciale tg che informa sugli eventi del territorio? Esiste e si chiama TG E20: un contenitore che porterà i lettori a conoscere una serie di iniziative tra sagre, concerti, spettacoli teatrali e manifestazioni culturali di ogni genere che si svolgono tra Puglia e Basilicata.

Un format settimanale proposto dalla testata giornalistica lifenews24.it, in collaborazione con Gravinalife, Altamuralife e Materalife condotto da due speciali ambasciatori della cultura e dello spettacolo come Vincenzo Forzati e Raffaella Iannetti.

Un appuntamento per chi vuole tenersi informato sugli eventi proposti nel territorio lucano e pugliese.

In questa puntata vi informiamo sugli eventi in programma nel week end dal 6 all'8 marzo.
  • E20
  • Raffaella Iannetti
  • Vincenzo Forzati
