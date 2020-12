Tamponi rapidi a tappeto, ci sarà un vasto monitoraggio

E' iniziato l'allestimento della postazione della Asl per l'esecuzione di tamponi rapidi (antigenici) ad Altamura. Da parte della protezione civile regionale sabato è stato piazzato il container mentre per la completa sistemazione e per l'avvio operativo occorre ancora qualche giorno.E' stato scelto lo stadio "D'Angelo", nella parte retrostante la tribuna della tifoseria ospitata. Quando partirà l'erogazione dei tamponi, si accederà in automobile in via Barnaba e si uscirà in via Mura megalitiche. Dettagli importanti, che richiedono un'organizzazione certosina della viabilità. Si prevede - ma è ancora da confermare - che ogni giorno l'utenza programmata sarà di 2.000 persone. Da definire pure il calendario e le modalità di "reclutamento" delle persone da sottoporre al test. Molto probabilmente si partirà dagli aggregatori, come le comunità scolastiche, per fare un esempio. I dettagli sono da definire. Quindi occorre attendere le comunicazioni ufficiali.Presso il campetto comunale in via Manzoni, da agosto è attiva la tensostruttura della Asl per i tamponi molecolari. Vista l'elevata incidenza dei contagi, si aggiunge un altro tassello per la sorveglianza epidemiologica. Al container della protezione civile si potranno fare i tamponi antigenici, finora effettuati solo presso laboratori privati, con l'obiettivo di realizzare in tempi brevi un monitoraggio a tappeto e verificare quanto estesa sia la circolazione del virus. L'incidenza del contagio è elevato ad Altamura, il doppio della media regionale. E' di ieri l' aggiornamento dei dati, attualmente i positivi sono 1612 Sono state valutate alcune ipotesi, ad esempio viale Padre Pio nei pressi del palazzetto, ma non ci sono i presupposti di sicurezza che, viceversa, sono assicurati in un luogo delimitato come il perimetro dello stadio. Inoltre ci sono i bagni e altri locali utilizzabili.- - - Foto Altamuralife - - -