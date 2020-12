Coronavirus: i positivi sono ancora 1600, guariti oltre 900

Sono stati aggiornati i dati del bollettino sanitario sull'emergenza coronavirus. Tanto si è detto in questi giorni su Altamura, pure con una ribalta mediatica nazionale, per l'elevata incidenza di contagi.Attualmente i positivi sono 1612. Nella seconda ondata i contagi in tutto sono stati circa 2543. I guariti (o negativizzati) sono stati 931. I dati sono stati comunicati dalla sindaca Rosa Melodia al termine di un incontro in videoconferenza con il presidente della Regione Emiliano e con le massime autorità regionali. In questa statistica manca il dato dei decessi.Ci sono circa 2000 persone in attesa di tampone molecolare, oltre ad almeno 200 tamponi rapidi positivi (effettuati in laboratori privati) da confermare.