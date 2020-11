Supporto psicologico ai familiari dei pazienti Covid

La pandemia non porta con sé solo le sofferenze legate alla malattia, ma anche il dolore per i familiari dei pazienti affetti da covid, che vengono ospedalizzati e che di fatto, non hanno più contatti con i congiunti. Una situazione traumatica che, segna un ulteriore l'elemento di disagio psico-sociale per chi deve combattere con le criticità causate dalla pandemia.Per questa ragione all'ospedale della Murgia hanno deciso di attivare dei servizi di supporto per i parenti delle persone ricoverate al "Perinei" a causa del coronavirus. Infatti, proprio al fine di limitare i disagi per i familiari dei pazienti ospiti del nosocomio murgiano, soprattutto rispetto alla difficoltà nel ricevere notizie in merito alle condizioni di salute dei propri congiunti ed all'impossibilità di fare visita ai familiari ricoverati, la direzione medica dell'ospedale ha attivato alcuni servizi di supporto.Si tratta di un servizio psico-sociale per le famiglie dei pazienti ricoverati in area covid, "affinché possano affrontare tutto ciò con meno dolore e solitudine". Ma non solo, infatti, si dà la possibilità ai familiari di contattare i medici dell'area covid per avere informazioni sul decorso della malattia dei ricoverati ed eventuali dimissioni; ma si offre, anche, un supporto- spiegano dall'ospedale della Murgia- "per gli accessi ai servizi e alle risorse del territorio attraverso una rete di sostegno per tutti quei pazienti che necessitano, dopo le dimissioni, di assistenza domiciliare e presentano particolati vulnerabilità sociali".Insomma, in un momento così difficile, anche per gli stessi operatori sanitari, non ci si dimentica della necessità di aiutare chi, preoccupato per la sorte dei propri cari, vive nell'angoscia e nel dolore.