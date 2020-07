Statale 96, un altro incidente sulla circonvallazione

Un altro incidente stradale si è registrato ad Altamura, sulla strada statale 96, nei pressi della stazione di servizio Ip tra le uscite per Matera e per la Selva. Lo stesso punto in cui alcune settimane fa, di mattina, avvenne uno scontro (nella foto di archivio) fra tre veicoli, causato da tamponamento, con conseguenze fortunatamente non gravi per una famiglia di Gravina.Questa volta. Seriamente ferito il conducente della moto è stato trasportato dal 118 in ospedale.Il traffico è stato deviato per gli interventi di soccorso e di messa in sicurezza. Sul posto c'è la Polizia locale. Dinamica in fase di accertamento.La strada sarà riaperta a breve.(notizia in aggiornamento)​