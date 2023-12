Statale 96: per tre giorni limitazioni al traffico

Lunedì 11 e martedì 12 dicembre nella fascia oraria tra le ore 8,00 e le ore 16,00 sarà attivo un senso unico alternato mediante impianto semaforico per le verifiche all'impianto d'illuminazione propedeutico all'esercitazione.

Mercoledì 13 dicembre dalle ore 8,00 alle ore 14,00, per dare esecuzione all'esercitazione, la galleria sarà interdetta al traffico tra lo svincolo di Gravina Ovest e lo Svincolo di Gravina Est, con percorso alternativo indicato in loco.

Si riporta integralmente un comunicato dell'ANASL'Anas svolgerà un'esercitazione con simulazione di un'emergenza all'interno della galleria "Salsa", ubicata lungo la strada statale 96 "Barese" in corrispondenza del comune di Gravina in Puglia. Per consentire lo svolgimento delle operazioni saranno necessarie delle provvisorie modifiche alla circolazione nel tratto compreso tra il km 67,900 ed il km 73,000:L'esecuzione di prove in scala reale di situazioni emergenziali che coinvolgono la catena di allertamento e l'intervento diretto degli enti di soccorso in caso di scenari critici all'interno delle gallerie, permette di verificare il coordinamento degli Enti coinvolti. Alla simulazione parteciperanno: Anas, Vigili del Fuoco, Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118, Forze dell'Ordine. Lo scenario prevede la simulazione di un incidente in galleria con principio di incendio e coinvolgimento di una autocisterna, autovetture e presenza di feriti.Saranno quindi attivate, con il coordinamento operativo dei Vigili del Fuoco e del 118, le squadre di pronto intervento che assicureranno il soccorso ai feriti, la messa in sicurezza della galleria (compreso lo spegnimento dell'incendio) e l'evacuazione di eventuali automobilisti ancora presenti all'interno del tunnel.