Statale 96, lavori per segnaletica orizzontale e verticale

divieto di sorpasso autoveicoli;

limite di velocita 40Km/h;

restringimento carreggiata simmetrica.

a partire dal 07/08/2022 fino al 01/11/2022 nella fascia oraria dalle 22:00 alle 05:00 del giorno successivo, i giorni di Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato;

a partire dal 07/08/2022 fino al 01/11/2022 nella fascia oraria dalle 06:00 alle 18:00, i giorni di Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato.

Per interventi di realizzazione di segnaletica orizzontale/verticale, l'Anas ha emesso un'ordinanza riguardante la strada statale 96 "Barese". L'ordinanza è applicata alle seguenti tratte:dal km 114+500 al km 121+450 su tutte le corsie, in tratti saltuari;dal km 99+040 al km 105+705 su tutte le corsie, in tratti saltuari;dal km 57+350 al km 80+000 su tutte le corsie, in tratti saltuari.Sono disposti i seguenti provvedimenti:Durata dell'ordinanza: