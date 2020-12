Stanziati i fondi per l'assegno di cura

Disco Verde della giunta regionale alla manovra di bilancio che contiene, tra i suoi provvedimenti, il finanziamento degli assegni di cura, dallo scorso agosto fino al prossimo 31 dicembre, per le persone in condizioni di gravissime disabilità e non autosufficienza. Una misura di rilevanza sociale ed un impegno preso nei confronti di molti cittadini pugliesi."Un sostegno economico decisivo, considerando la contrazione dei servizi domiciliari causata dalle restrizioni da Covid-19"- ha commentato il governatore Michele Emiliano in sede di approvazione da parte dell'esecutivo regionale, della variazione e dell'assestamento di bilancio 2020.Un provvedimento che garantirà 800 euro mensili alle 7682 persone della Puglia, per un investimento totale di oltre 30 milioni. Una misura che, insieme ad altri, vede il nuovo governo regionale orientarsi verso il soddisfacimento dei maggiori bisogni emersi in questi difficili mesi caratterizzati dalla pandemia.A breve il provvedimento passerà al vaglio del consiglio regionale per la ratifica e il via libera all'erogazione dei finanziamenti.Tra le altre azioni urgenti ci sono anche un finanziamento di 5 milioni e mezzo per l'allestimento dell'ospedale Covid presso l'area della fiera del Levante; 1 milione per l'acquisto e la distribuzione di ambulanze alle Aziende sanitarie e Policlinici e 1 milione e 700 mila euro per la Protezione civile regionale e 4 milioni per il consorzio di bonifica.