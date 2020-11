Spaccio di eroina, altamurano in manette

Un 32enne di Altamura, con precedenti penali, è stato arrestato dai carabinieri di Matera per il reato di detenzione ai fini di spaccio di droga. L'arresto è avvenuto ad Altamura nella scorsa settimana (oggi la notizia è stata diffusa).I militari della sezione operativa di Matera, già da alcuni giorni, tramite servizi di osservazione e pedinamento, stavano seguendo il 32enne, notato uscire numerose volte di casa e successivamente incontrarsi con altre persone (in buona parte gravate da precedenti in materia di droga), alle quali si avvicinava per poi allontanarsi in maniera frettolosa. Tale atteggiamento ha insospettito i militari i quali, alla luce degli elementi raccolti, hanno deciso di sottoporre il ragazzo ad un controllo.Nello specifico i militari lo hanno fermato mentre era alla guida della propria autovettura lungo una delle vie principali di Altamura. Il 32enne, vedendo i militari, si è mostrato subito molto nervoso, tanto da rispondere alle domande in maniera incerta e più volte contradditoria.Data la circostanza i militari hanno eseguito una perquisizione personale del ragazzo nonché sull'autovettura, rinvenendo a terra, una confezione in cellophane contenente circa 60 grammi di eroina che lo stesso aveva cercato di nascondere, lasciandola cadere poco prima. Perquisite pure l'abitazione dove è stato trovato il materiale necessario per il confezionamento dello stupefacente.Alla luce degli elementi emersi, il ragazzo è stato condotto in caserma a Matera dove, terminati gli accertamenti, è stato arrestato e su disposizione dell'autorità giudiziaria, accompagnato ai domiciliari.