Spaccio di droga nel centro storico, un altro arresto

Un altro arresto per spaccio di sostanze stupefacenti nel centro storico di Altamura. L'attività è stata condotta dai carabinieri della stazione di Altamura, con la collaborazione dei militari di Gravina.Nel corso di una perquisizione dell'abitazione di un 44enne (M.R.) i carabinieri hanno trovato nel bagno quattro involucri di cocaina, per un peso complessivo di oltre 13 grammi, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento. Aveva pure 240 euro, ritenuta provento dell'attività illecita.L'uomo, noto alle forze dell'ordine per i suoi trascorsi giudiziari (già in passato destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza) era stato sottoposto a mirati servizi di osservazione nei giorni scorsi per alcuni suoi movimenti sospetti posti in essere nel centro storico della città e della sua abitazione. Arrestato nella flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.