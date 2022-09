Soggiorno marino per diversamente abili, si presentano le domande

Anche quest'anno è programmato il soggiorno residenziale marino rivolto a persone con disabilità residenti nel territorio di Altamura. Lo ha reso noto il Comune. L'avviso e il modello di domanda sono pubblicati sul portale istituzionale (www.comune.altamura.ba.it).La manifestazione di interesse, redatta in forma libera, dovrà pervenire al protocollo del Comune di Altamura entro e non oltre le ore 12:30 del 5 settembre. L'ufficio Servizi Sociali appronterà l'elenco dei richiedenti dando la priorità a coloro che non hanno partecipato al soggiorno nell'anno 2021 e ai più giovani di età. "La presentazione della manifestazione di interesse non vincola in alcun modo l'Amministrazione in ordine all'effettuazione del soggiorno", si legge nell'avviso.Per ulteriori informazioni, occorre rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali (tel. 080.3107413).