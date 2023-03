Sinistra italiana sostiene Loporcaro

Sinistra Italiana aderisce alla coalizione di centro-sinistra, composta da Movimento 5 stelle, Pd e Sinistra in Movimento, con la candidatura a sindaco di Michele Loporcaro. Di seguito il comunicato.Sinistra Italiana sezione di Altamura, dopo essere stata artefice e promotrice del tavolo delle forze progressiste e di sinistra per la formazione di una coalizione di centro sinistra, prima della eventuale adesione alla sottoscrizione dell'accordo e della candidatura di Michele Loporcaro, ha ritenuto di avere un confronto con il candidato per chiedere garanzie di discontinuità con la gestione della passata amministrazione ed in particolare con le decisioni che ne hanno determinato la crisi e la successiva caduta.A seguito di tali incontri e della condivisione con il candidato di tali obiettivi programmatici, Sinistra Italiana Altamura, con convinzione, ha deciso di far parte della coalizione delle forze progressiste e di sinistra, come ha sempre auspicato, e sostenere il Candidato Sindaco Michele Loporcaro.In questo momento storico c'è bisogno della completa unità e compattezza, al fine di assicurare alla nostra città un governo stabile, imparziale, garante di tutti e contrario a gruppi di pressione rappresentati da trasformisti ed affaristi che si annidano nelle altre coalizioni.