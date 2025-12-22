pasquale natuzzi
pasquale natuzzi
Scuola e Lavoro

Sindacati contro il nuovo piano Natuzzi

Le organizzazioni annunciano esuberi e la chiusura di due siti produttivi

Altamura - lunedì 22 dicembre 2025 16.09 Comunicato Stampa
Comunicato della Fillea Cgil Puglia

Nel corso dell'incontro svoltosi oggi, lunedì 22 dicembre, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'azienda Natuzzi Spa, rappresentata dall'amministratore unico Pasquale Natuzzi, ha annunciato 479 esuberi insieme alla presentazione del piano industriale 2026–2028 che prevede anche la chiusura di due siti produttivi.

Un piano definito "lacrime e sangue" dalla Fillea Cgil Puglia, in cui è assente qualunque forma di investimento per il futuro. "Questa proposta è evidentemente inaccettabile per noi - afferma Ignazio Savino, Segretario generale della categoria sindacale regionale del legno - dato che, se davvero si vuole guardare al 2028, bisogna farlo difendendo un'occupazione di qualità, fatta da operatori specializzati, e gli stabilimenti in Italia, riportando qui i volumi produttivi e internalizzando il lavoro affidato ai contoterzi. L'azienda invece, nonostante l'importante investimento pubblico ricevuto negli anni per garantire il suo rilancio, pensa di poter scaricare ancora una volta sui lavoratori i costi di una crisi.

Chiediamo quindi - conclude Savino - il ritiro delle scelte aziendali presentate finora e, fino alla riconvocazione del tavolo ministeriale, prevista il 25 febbraio, diffidiamo l'azienda dal compiere alcuna azione unilaterale come spostamenti di macchinari, trasferimenti di attività o decisioni irreversibili.

Nel frattempo, grazie al sostegno dimostrato anche in questa sede dalla Regione Puglia e su sollecitazione del Ministero, il 9 gennaio ci rivedremo presso l'ente regionale, per il primo incontro tra azienda e organizzazioni sindacali per entrare nel merito delle questioni tecniche modificando un piano ad oggi per noi inaccettabile. In quella sede bisognerà chiarire obiettivi, investimenti, volumi produttivi e tempistiche, evitando fughe in avanti.

Da parte nostra, siamo disponibili a rivedere il piano per renderlo sostenibile per lavoratori e territorio. Qualora ciò non dovesse essere garantito, siamo pronti a mettere in campo tutte le forme di mobilitazione e di lotta necessarie a difesa delle condizioni di 2000 lavoratori diretti, degli altri migliaia dell'indotto, e della produzione nel Mezzogiorno e della seconda azienda regionale per numero di addetti".
  • Gruppo Natuzzi
  • Lavoro
  • Sindacati
Altri contenuti a tema
Natuzzi: incontro importante al Ministero il 22 dicembre Lavoro Natuzzi: incontro importante al Ministero il 22 dicembre Sindacati preoccupati e pronti ad azioni forti
La legge pugliese sul salario minimo è valida Politica La legge pugliese sul salario minimo è valida Vale per gli appalti regionali
Notizie sindacali: Natuzzi, cassa integrazione prolungata sino a fine anno Notizie sindacali: Natuzzi, cassa integrazione prolungata sino a fine anno Le preoccupazioni della Cobas
Cobas: "Dare certezze ai lavoratori Natuzzi" Cobas: "Dare certezze ai lavoratori Natuzzi" Il 31 ottobre scadono gli ammortizzatori sociali
Ad Altamura la giornata contro gli incidenti su lavoro Associazioni Ad Altamura la giornata contro gli incidenti su lavoro Iniziativa dell'Anmil: "Tre morti ogni giorno"
1 Dazi in Usa: possibili ripercussioni sul mobile imbottito Economia Dazi in Usa: possibili ripercussioni sul mobile imbottito Da oggi in vigore, al 15% sulle esportazioni
Formazione lavorativa per tecnici di tecnologia ferroviaria innovativa Formazione lavorativa per tecnici di tecnologia ferroviaria innovativa Accordo tra Its Cuccovillo e Mermec Ferrosud. Presentazione ad Altamura
Punti cardinali: programma di orientamento per formazione e lavoro Palazzo di città Punti cardinali: programma di orientamento per formazione e lavoro Avviso pubblico per aderire
Team Altamura, sconfitta con l’amaro in bocca
22 dicembre 2025 Team Altamura, sconfitta con l’amaro in bocca
Volley A2: netta vittoria altamurana a Modena
21 dicembre 2025 Volley A2: netta vittoria altamurana a Modena
Poker di Pestrichella, Soccer Altamura torna a vincere
21 dicembre 2025 Poker di Pestrichella, Soccer Altamura torna a vincere
Team Altamura, la trasferta a Casarano chiude il girone d’andata
20 dicembre 2025 Team Altamura, la trasferta a Casarano chiude il girone d’andata
Soccer Altamura: sfida casalinga al Falconara
20 dicembre 2025 Soccer Altamura: sfida casalinga al Falconara
Villaggio di Natale nella villa comunale
19 dicembre 2025 Villaggio di Natale nella villa comunale
Comune di Altamura, sindacati revocano stato di agitazione
19 dicembre 2025 Comune di Altamura, sindacati revocano stato di agitazione
Sindaco Petronella nomina una giunta tecnica
19 dicembre 2025 Sindaco Petronella nomina una giunta tecnica
Volley A2: a Modena vietato sbagliare per l'Altamura
18 dicembre 2025 Volley A2: a Modena vietato sbagliare per l'Altamura
Natuzzi: incontro importante al Ministero il 22 dicembre
18 dicembre 2025 Natuzzi: incontro importante al Ministero il 22 dicembre
I giovani registi altamurani in vetrina
18 dicembre 2025 I giovani registi altamurani in vetrina
"Scuola: con la settimana corta si riduce il diritto all'istruzione "
17 dicembre 2025 "Scuola: con la settimana corta si riduce il diritto all'istruzione"
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.