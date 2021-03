Scuola: ad Altamura punto vaccinazione per 10 Comuni

Per la somministrazione al personale scolastico - dirigenti, docenti e Ata - il punto vaccinale dell'area nord della Asl Bari è stato fissato ad Altamura. Il servizio è gestito dallo Spesal (servizio di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro) e dal Sisp (servizio igiene e sanità pubblica).A partire da oggi e per circa due settimane, circa 9000 persone, di 10 Comuni (Altamura, Gravina, Santeramo, Grumo Appula, Palo del Colle, Binetto, Bitetto, Bitritto, Poggiorsini e Toritto) confluiranno ad Altamura, presso la sala Belvedere, in via Corato km 1. Sarà somministrato il vaccino Astra Zeneca.Per Altamura oggi è il turno del 3° circolo didattico "Roncalli".Proprio per la campagna vaccinale con un'ordinanza della sindaca Rosa Melodia, su richiesta della dirigente Rita Antonia Carulli, è stata disposta la chiusura dei plessi del 3° circolo "Roncalli"fino a mercoledì 3 marzo. Nelle esperienze finora condotte, sia a Bari sia in altre città, la vaccinazione comporta la comparsa di sintomi influenzali in buona parte delle persone sottoposte a vaccinazione e ciò crea problemi nel garantire la presenza del personale a scuola per la continuità dell'attività didattica.