Scoperto con tre kg di cocaina in casa

Ben tre chilogrammi di cocaina in casa. Lo hanno scoperto i carabinieri della Compagnia di Castellaneta e della Stazione di Palagianello, in trasferta ad Altamura per un servizio antidroga che si è concluso con l'arresto di un 45enne (M. G.), con la collaborazione dei militari della Compagnia di Altamura.L'uomo, già segnalato in banca dati, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di stupefacente e poi condotto al carcere di Bari. La droga verrà analizzata nei prossimi giorni dal laboratorio analisi del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto.Il 45enne era tenuto sotto osservazione dai militari che lo hanno prima seguito, poi fermato e perquisito. Successivamente è scattata la perquisizione in casa in cui sono state trovate sei confezioni da mezzo kg di cocaina, 10 grammi di marijuana e un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, tutto sottoposto a sequestro.