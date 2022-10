Scontro tra mezzi pesanti sulla provinciale Altamura Laterza

La strada provinciale 41 Altamura Laterza è temporaneamente bloccata per un incidente stradale avvenuto in territorio di Altamura per uno scontro tra mezzi pesanti. Sul posto il 118 e la Polizia locale.Feriti i conducenti dei due automezzi, trasportati in ospedale a Matera e Bari.La circolazione stradale è stata interrotta e deviata su percorsi alternativi. Inevitabili i disagi per i pendolari, soprattutto lavoratori della zona industriale di Jesce.seguono aggiornamenti