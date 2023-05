Scontro tra camion e furgone, morto giovane altamurano

La triste notizia arriva dalla provincia di Brindisi. Un 24enne di Altamura, Francesco Comodo, ha perso la vita questa mattina in un tragico incidente avvenuto verso le ore 8 sulla strada provinciale 1, in territorio di Fasano, nell'area della Selva, località Canale di Pirro. Per cause da accertare, si è verificato uno scontro frontale tra un camion e un furgone. Conseguenze devastanti per il furgone, alla guida c'era la vittima. Il ragazzo è morto sul colpo.Ferito il conducente del camion, ricoverato in ospedale a Brindisi.Seguono aggiornamentiFoto: Vivilastrada.it