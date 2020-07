Scontro tra auto e camion, quattro morti

Una strage. Quattro persone sono morte in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 151 Altamura-Ruvo nell'impatto tra una vettura e un camion. Le vittime erano a bordo dell'utilitaria.L'incidente è stato frontale, a causa di un'invasione di corsia. E' avvenuto a fine mattinata, a circa 20 km da Altamura.Sul posto è intervenuta la Polizia locale, sono stati effettuati i rilievi e si sta procedendo per ulteriori accertamenti sulla dinamica. Vani i soccorsi del 118.(Notizia in fase di aggiornamento)