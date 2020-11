Scontro fra moto e auto, un ferito grave

Incidente avvenuto in via vecchia Buoncammino

E' di un ferito grave il bilancio di un incidente avvenuto poco prima delle 14 in via vecchia Buoncammino (nei pressi di via Mura Megalitiche) dove si è verificato uno scontro fra una moto e un'automobile. Il conducente della moto è stato trasportato in ospedale con l'ambulanza del 118, in condizioni serie.Sul posto, per accertare la dinamica, è intervenuta la Polizia locale.Seguiranno aggiornamenti