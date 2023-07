Scontro fra furgone e tir, incidente mortale sulla statale 96

Una persona ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto al km 101,220 della strada statale 96, in territorio di Toritto. È stata provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Altamura. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto un mezzo pesante ed un furgone.Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per il ripristino delle regolari condizioni di sicurezza.seguono aggiornamenti