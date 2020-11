Scatoloni in piazza, tanti a sostegno dei commercianti

Ha suscitato molti commenti e soprattutto tanta approvazione l'iniziativa di circa 60 commercianti di creare un'installazione con scatoloni e cartoni in piazza Duomo e in corso Federico II di Svevia e di appendere buste dei loro negozi di moda e abbigliamento su alberi e pali della pubblica illuminazione. Una protesta? No. Una sensibilizzazione a fare acquisti nella propria città, evitando di comprare on line.Dal momento della politica e delle istituzioni arriva l'adesione morale all'iniziativa."Autorizzando questa manifestazione dei commercianti di Altamura - dice la sindaca Rosa Melodia - l'amministrazione comunale ha voluto esprimere la propria solidarietà e lo stesso appello: È necessario acquistare nei nostri negozi"."Sono vicino ai commercianti della mia città - dice il deputato della Lega Rossano Sasso -. Negozi che chiudono, disoccupati che aumentano, aiuti che non ci sono e tasse che si continuano a pagare. Una comunità che soffre, una città che si spegne come si spengono le insegne dei negozi. Una forma di protesta civile, pacata, alla quale spero ne seguiranno tante altre. Dico ai miei concittadini, siate tutti vicini alla realtà del nostro territorio. Non facciamo acquisti altrove. Compriamo altamurano, difendiamo la nostra città ed aiutiamoci l'un con l'altro".Pure altre forze politiche vedono con favore questa sensibilizzazione.E' d'accordo anche la Confconsumatori di Altamura che invita i propri associati a preferire per i propri acquisti le attività commerciali locali senza rivolgersi ai siti online.Pure tanti cittadini, nel commentare la notizia di Altamuralife, si sono detti favorevoli per dare sostegno all'economia locale. Altri, comunque, hanno invitato i commercianti ad abbassare i prezzi così da incoraggiare gli acquisti nei loro negozi.