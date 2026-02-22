Sanità: si va avanti con il richiamo dei pazienti in lista di attesa

Dall'inizio dei piani straordinari di abbattimento delle liste d'attesa (2 febbraio 2026) fino al 19 febbraio, quasi un terzo delle persone che attendevano una prestazione con priorità U o B (urgenti o brevi) è stato contattato dalle dieci aziende ed enti del servizio sanitario regionale.Rispetto ai dati della prima settimana i richiami sono raddoppiati e le prestazioni eseguite triplicate. I dati del monitoraggio attestano che complessivamente i recall sono stati 39.379, gli appuntamenti anticipati 19.435 e le prestazioni e i ricoveri già eseguiti 11.293 sul target complessivo stimato di 124.320 prestazioni da recuperare. Per visite ed esami diagnostici sono state contattate 33.495 persone, anticipate 18.937 prestazioni ed eseguite 10.661 prestazioni. Il numero di rifiuti e disdette è di 9.357, gli irreperibili 2700. Per i ricoveri sono state contattate 5884 persone, anticipati 498, eseguiti 632. L'approfondimento sui rifiuti ha fatto emergere nei primi giorni della terza settimana le seguenti motivazioni: il 60% ha confermato la data dell'appuntamento già preso, il 18% ha detto di aver già eseguito la prestazione, il 7% ha sostenuto che non era più necessaria. Per il 15% non sono disponibili le motivazioni.Il maggior numero di ricoveri già eseguiti è stato registrato dalla Asl di Lecce: 148 dal 2 febbraio scorso. A seguire il Policlinico di Bari che ne ha eseguiti 128.