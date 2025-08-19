Sanità regionale: approvata la programmazione

Numerosi provvedimenti sono stati approvati dalla Regione Puglia, con delibere di giunta, in materia di sanitàLa Giunta ha recepito gli Accordi Stato–Regione sulla proposta del Ministro della Salute di linee progettuali per l'utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale FSN 2023 per l'anno 2023. Approvate, quindi, le schede progetto relative alle risorse assegnate alla Regione Puglia per l'anno 2023 pari ad euro 59.268.083,00 e le schede di rendicontazione relative alle risorse assegnate alla Regione Puglia per l'anno 2022 pari ad euro 61.101.374,00.Approvata variazione di bilancio per l'importo di € 32.868,58 a valere su risorse assegnate dal Ministero della Salute alla Regione Puglia per il popolamento dell'anagrafe nazionale vaccini.La Giunta ha approvato la rimodulazione, nei limiti del valore soglia di spesa farmaceutica convenzionata regionale previsto dall'art. 1, comma 223 della L. 213/2023, degli obiettivi di contenimento di cui alla L.R. n. 7/2022 sulla spesa farmaceutica convenzionata assegnati alle ASL con D.G.R. 499/2024 per gli anni 2024, 2025 e 2026, a seguito della valutazione d'impatto determinato dall'attuazione delle disposizioni normative statali di cui alla L. 213/2023, art. 1, commi dal 224 al 228.Rimodulati i Tetti di spesa, di cui all'art. 1, co. 398, L. 232/2016, e gli Obiettivi di contenimento, ai sensi della L.R. 7/2022, sulla spesa farmaceutica per Acquisti Diretti di farmaci e gas medicali assegnati alle Aziende pubbliche del SSR con D.G.R. 848/2024 per gli anni 2024, 2025 e 2026.Rimodulati i Tetti di spesa, ai sensi dell'art. 1, comma 131, della L. 24 dicembre 2012 n. 228 e s.m.i., e gli obiettivi minimi di budget per singola Azienda pubblica del S.S.R., sulla spesa per Dispositivi Medici assegnati alle Aziende pubbliche del SSR con D.G.R. 849/2024 per gli anni 2024, 2025 e 2026.La Giunta ha ratificato il progetto "Gestione e coordinamento del primo intervento nei casi di violenza di genere: formazione degli operatori sanitari e predisposizione di linee di indirizzo nazionali", approvato dal Comitato Scientifico del Centro nazionale per la prevenzione e controllo delle malattie (CCM) del Ministero della Salute, e ha preso atto dell'Accordo di collaborazione con il Ministero della Salute-CCM per la realizzazione del suddetto progetto, di cui la Regione Puglia è ente capofila e per il quale ha ricevuto un finanziamento complessivo di € 400.000,00.La Giunta ha autorizzato una variazione al bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025-2027, per complessivi euro 81.404.691,00, per dare copertura agli interventi inclusi nel Piano regionale di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui all'art. 2 del decreto legge 19 maggio 2020 n.34.Deliberati il Piano regionale di potenziamento delle cure palliative per l'anno 2025, ai sensi della legge di Bilancio n. 197 del 29/12/22, art. 1, c. 83, e il documento "Acquisizione delle Linee di Indirizzo Programmatiche per la Rete Regionale di Terapia del Dolore e Cure Palliative Pediatriche". La Giunta ha dato inoltre mandato al direttore generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari di attivare il setting assistenziale di Semintensiva Respiratoria Pediatrica presso l'Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII.Approvato il Piano regionale di attività "Sviluppo e Potenziamento della Rete Integrata per i disturbi della Nutrizione e dell'alimentazione in Puglia (Apulia DNA integrated network: Execution project)" per l'annualità 2024 nel rispetto del D.M. Ministro della Salute 8 ottobre 2024.La Giunta ha deliberato la ripartizione di complessivi 150.000,00 euro tra le ASL assegnando un tetto di spesa relativo all'anno 2025 per l'erogazione del contributo, ai sensi dell'art.27 Legge 104/92, in favore dei titolari di patente di guida speciale per gli adattamenti agli strumenti di guida.Disposta una variazione al Bilancio regionale per la somma complessiva di euro 97.066,43, al fine di iscrivere risorse rientranti nel Fondo Sanitario Regionale-parte vincolata-di competenza dell'esercizio 2025, ripartite nell'ambito delle risorse assegnate per le attività dei centri trasfusionali.Determinato in complessivi 13,5 milioni di euro il Fondo unico e invalicabile regionale di remunerazione, valevole per il 2025, per l'acquisto delle prestazioni da strutture Hospice autorizzate ed accreditate.Approvato per l'anno 2025 il Fondo unico regionale di remunerazione per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate all'autismo, di cui al R.R. n. 9/2016 e s.m.i., pari a 8.308.444,00 € complessivi.Approvato per l'anno 2025 il Fondo unico regionale di remunerazione per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate alle dipendenze patologiche, di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i., per complessivi 18,6 milioni di euro.Determinati per l'anno 2025 i Fondi unici regionali di remunerazione per l'acquisto di prestazioni da strutture accreditate dedicate per la Salute Mentale età adulta ed età evolutiva, per complessivi 136,6 milioni di euro, a cui si aggiungono € 3.302.942,83 a valere su risorse vincolate per la copertura delle rette per gli inserimenti nelle CRAP dedicate delle persone cui è applicata una misura di sicurezza non detentiva.Determinato il Fondo unico regionale valevole per l'anno 2025 per l'acquisto di prestazioni residenziali/semiresidenziali/ambulatoriali/domiciliari dalle strutture private autorizzate ed accreditate per la riabilitazione extraospedaliera - Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste, confermando il fondo di cui alla precedente D.G.R. n. 1982/2023, per complessivi 130,9 milioni di euro.Aggiornate e integrate le Linee guida regionali per l'accesso ai servizi sanitari territoriali ed alla rete integrata dei servizi sociosanitari, DGR n. 691/2011, introducendo disposizioni specifiche volte all'istituzione, all'attivazione e alla regolamentazione di un sistema regionale di monitoraggio delle attività delle Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) e della realizzazione dei Piani Assistenziali Individualizzati (PAI), al fine di garantire il miglioramento continuo della qualità, dell'efficacia e dell'efficienza dei percorsi di presa in carico integrata nel territorio regionale.