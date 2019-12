Salute: l'anno nuovo porterà il "centro per i disturbi dell'equilibrio"

Sarà operativo all'Ospedale della Murgia "Fabio Perinei", tra Altamura e Gravina, un centro di riabilitazione vestibolare, cioè un centro dedicato al trattamento delle vertigini e di altri disturbi dell'equilibrio. Un progetto pilota è stato autorizzato dalla Regione nell'ambito delle attività dell'unità di Otorinolaringoiatria. L'iniziativa è partita dallo stesso ospedale a cui in modo frequente si rivolgono pazienti con tali problemi. Dopo vari passaggi amministrativi, la Asl di Bari è stata autorizzata dal Dipartimento "Promozione della Salute" della Regione Puglia a procedere all'attivazione.Il centro sarà ospitato presso l'unità guidata dal dirigente responsabile Michele Raguso che ne ha elaborato e proposto il progetto. La struttura già dispone dell'attrezzatura necessaria e prevede, con le risorse riconosciute dalla Regione, l'assunzione di almeno uno o due audioprotesisti. Circa un mese fa lo stesso Raguso, nel corso di un congresso, ha spiegato che nel centro si potranno trattare disturbi dell'equilibrio come le vertigini o la ''dizziness''. "Ad oggi sono la terza causa più comune delle visite mediche - sottolinea il dirigente responsabile - che nel 30% dei casi colpisce persone oltre i 65 anni di età, con un accentuato rischio di cadute multiple".In letteratura medica si stima che circa il 20% della popolazione mondiale ha sofferto di almeno un episodio di disturbi dell'equilibrio durante la propria vita e l'incidenza della patologia cresce in maniera proporzionale all'età: dopo i 65 anni tali disturbi rappresentano una delle cinque patologie per le quali più frequentemente viene richiesta assistenza. Nel 70-80% dei casi i pazienti affetti da questi disturbi risolvono la patologia con terapie mediche mentre il restante 20-30% non recupera completamente. In tali casi il problema diventa cronico con inevitabili ripercussioni negative su vita, lavoro, famiglia."Un nuovo importante traguardo è stato raggiunto - sottolinea il consigliere regionale Enzo Colonna - al servizio non solo dei cittadini della Murgia considerato che è il primo in Puglia (e credo nel Sud Italia) e ce ne sono pochissimi in tutta Italia, soprattutto nel settore privato. Presto, svolte le procedure per l'assunzione degli audioprotesisti, il territorio murgiano potrà disporre di un nuovo e prestigioso servizio presso l'Ospedale "Perinei", in aggiunta alla nuova unità operativa di Medicina Trasfusionale (Banca del Sangue), già istituita e avviata alcuni mesi fa, o già programmati come l'Emodinamica".