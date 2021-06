Rotatoria sulla strada Altamura Corato, conclusi i lavori

Mancano solo le ultime rifiniture ma di fatto si sono conclusi i lavori per la realizzazione di una rotatoria tra la strada provinciale 238 (Altamura - Corato) e la strada provinciale 159 (Gravina - San Giovanni). Da diversi giorni sono già possibili la circolazione stradale e l'utilizzo della nuova rotatoria, necessaria per regolare il traffico in sicurezza.Sono state create delle diramazioni per gli svincoli che ora non sono più a raso. Da non dimenticare, inoltre, che lo stesso incrocio è il punto di confluenza anche della strada provinciale 202 "delle Murge" per Poggiorsini e Spinazzola.Un'opera pubblica che era attesa da molti anni, soprattutto dopo i tanti incidenti e i lutti. Sicuramente una buona notizia per tanti automobilisti, lavoratori e pendolari di Altamura, Gravina, Spinazzola, Corato, Poggiorsini e dei Comuni della provincia di Barletta Andria Trani.Mercoledì prossimo, alle ore 11.30, è prevista l'inaugurazione ufficiale.