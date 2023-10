Incidente in moto sulla Altamura Corato, morto un 41enne

Un 41enne di Bari ha perso la vita ieri pomeriggio sulla strada provinciale 238 Altamura Corato, in territorio di Altamura. Stando alla ricostruzione, per cause da accertare, la moto è finita contro il guard rail e il corpo dell'uomo è stato sbalzato sulla carreggiata. L'impatto è stato molto violento. Per il motociclista non c'è stato nulla da fare.Sul tragico sinistro procede per gli accertamenti la Polizia locale di Altamura. L'incidente è avvenuto in prossimità di una curva, al km 36+930. Da quanto finora ricostruito, l'uomo faceva parte di una comitiva di motociclisti che effettuava un'escursione sulle due ruote e che in quel momento viaggiava verso Corato.Sempre in base alla ricostruzione, nell'incidente non sono stati coinvolti altri mezzi.